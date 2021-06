Matthäus: “Guardiola ha rubato la Champions al Manchester City”

L'attacco dell'ex centrocampista dell'Inter al tecnico del City

L'ex centrocampista della Germania Lothar Matthäus ha criticato l'allenatore del Manchester City Josep Guardiola per la sconfitta per 0-1 della sua squadra nella finale di Champions League contro il Chelsea. “Con la sua rosa di qualità, ha rubato la Champions al club e ai tifosi. Sono sicuro che il club avrà discussioni interne sul fatto che valga la pena separarsi da lui. I giocatori dubiteranno di lui dopo questo finale. Doveva provare di nuovo qualcosa, mostrare un'ingegnosità immaginaria nel momento più inopportuno, e quindi meritava completamente di perdere. Come si fa a giocare senza un centrocampista difensivo la partita più importante della storia del club? Un giocatore che è stato in campo in quasi tutte le partite della stagione che fornisce un equilibrio che fornisce a tutti i partecipanti la sicurezza necessaria ... Perché ha lasciato Rodri e/o Fernandinho in panchina e ha schierato sei attaccanti e gioca anche senza una punta?" - ha affermato Matthäus a Sky.