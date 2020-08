Matthäus sicuro: “Il Bayern Monaco deve sbagliare tanto per perdere contro questo Barcellona”

Lothar Matthäus è sicuro: il Bayern Monaco parte da favorito per la sfida di venerdì prossimo contro il Barcellona valida per i quarti di finale di Champions League. Dopo aver visto le rispettive gare contro Napoli e Chelsea, l’ex giocatore della Nazionale e non solo ha detto la sua ai microfoni di Sky riguardo la partita tra blaugrana e bavaresi.

Matthäus: “Il Bayern Monaco deve sbagliare tanto per perdere contro il Barcellona”



“Naturalmente il Barcellona ha le qualità per fare bene e può dare il meglio di sé in una partita secca”, ha esordito Matthäus. “Ma penso che il Bayern Monaco dovrebbe fare molti errori e fare molte cose sbagliate per perdere contro questo Barcellona”, ha confermato con tanta sicurezza l’ex calciatore tedesco. “In una sfida da dentro o fuori, in una gara secca come quella che sarà, ovviamente, se ti capita una giornata no puoi uscire. Possono succedere tante cose. Mentre in una sfida di andata e ritorno può porre rimedio. Quindi comunque servirà attenzione”.



INCIDENTE PICCANTE PER LA SPORTIVA