Mbappé e i rigori con Messi: “Primo suo per una questione di rispetto. Sul secondo…”

Il Psg vince e calcia due rigori: il primo lo prende e segna Messi, il secondo tocca a Mbappé ma l'esito non è positivo. Il francese ha spiegato la scelta di lasciare il primo penalty al compagno

Il Paris Saint-Germain vince in Champions League contro il Lipsia e ringrazia le sue stelle Kylian Mbappé e Lionel Messi. Sono loro i protagonisti della gara e anche di alcuni sipaerietti in campo in occasione dei due calci di rigore assegnati ai parigini. Il primo, tirato e segnato da Messi, il secondo, tirato e fallito da Mbappé.