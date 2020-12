Mbappé: “Intollerabile quanto accaduto ieri, orgoglioso della nostra reazione”

Il Paris Saint-Germain festeggia l’approdo agli ottavi di finale. Missione compiuta anche grazie al k.o. del Manchester United nel match contro il Lipsia che condanna i Red Devils alla retrocessione in Europa League. La festa è arrivata sul campo con un netto 5-1 ai danni dell’Istanbul Basaksehir. Una partita che si è disputata oggi dopo la sospensione di ieri a causa delle accuse di razzismo dei giocatori turchi nei confronti del quarto uomo.

ORGOGLIOSO

L’attaccante del PSG Kylian Mbappé commenta la prestazione della sua squadra e torna sulla serata di ieri: “È stata una grande serata, in un contesto particolare. Volevano ancora vincere e cercare di lasciare tutto ciò che era successo ieri alle spalle. Abbiamo giocato molto bene, abbiamo vinto il girone ed era la cosa più importante. Sono orgoglioso di ciò che si è fatto. Si è detto molto ma in realtà non c’è niente di meglio delle azioni. Siamo stanchi e bisognava fare qualcosa. Siamo essere umani, tutto ciò era intollerabile”.