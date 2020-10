Mbappé, messaggio a Cavani: “Problemi a sfidarlo in Champions? No, è un avversario e proveremo a batterlo”

Kylian Mbappé è pronto a rivedere Edinson Cavani. Questa volta da avversario. Martedì, al Parco dei Principi, andrà in scena la gara di Champions League tra parigini e Manchester United che metterà contro i due ex compagni di squadra. Intervistato da Telefoot, il giovane attaccante del club di Ligue 1 ha ammesso di essere assolutamente a suo agio a sfidare il Matador e anzi, di essere preparato per batterlo.

Mbappé sfida Cavani

Insieme a Neymar avevano formato uno dei tridenti più forti del mondo ma adesso saranno rivali, uno davanti all’altro per cui nessuno sconto. Mbappé ha lanciato il guanto di sfida: “Se avremo problemi a sfidare Cavani in Champions? Assolutamente no. Non ci sentiremo a disagio a giocare contro di lui. Ora è in una squadra diversa, non è più uno di noi. Gli auguro tutto il meglio ma martedì giocheremo contro e proveremo a batterlo”.