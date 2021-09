Mendy, portiere da Champions dietro solo a Keylor Navas: quasi record di clean sheet

Numeri impressionanti per l'estremo difensore Blues

Sarà stato il premio come miglior portiere della passata edizione della Champions League mostrato al proprio pubblico di casa ma Edouard Mendy , estremo difensore del Chelsea , si è confermato anche nella sfida di Coppa contro lo Zenit, la prima del girone 2021-22, assolutamente insuperabile concludendo senza reti al passivo l'ennesima gara nel più importante torneo per club in Europa.

Non certo una novità per lui. Mendy, infatti, con la sfida della notte contro lo Zenit San Pietroburgo, come riporta Opta, ha collezionato il decimo cleen sheet in 13 presenze in Champions League. Numeri che sono quasi da record per il senegalese che si piazza al secondo posto assoluto in questa particolare classifica dei portieri meno battuti. Infatti, meglio di lui ha fatto solo un altro collega: il costaricano Keylor Navas che ci mise appena undici gare a fare altrettanto.