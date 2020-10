Messi, altro record in Champions League: primo nella storia a segnare in 16 edizioni di fila

Ci ha messo il suo zampino anche nel match giocato nella notte contro il Ferencvaros. Lionel Messi è sempre protagonista con la maglia del Barcellona e nella serata di Champions League, grazie alla sua rete su rigore, decisiva per altro per sbloccare la gara, ha siglato l’ennesimo record di una carriera spettacolare.

Messi: a segno da 16 edizioni di fila in Champions

Come detto, il suo gol dal dischetto ha aperto le danze nel 5-1 finale dei blaugrana all’esordio stagione in Champions ma ha anche permesso alla Pulce di siglare un grande traguardo: l’argentino è diventato il primo e fino ad ora unico giocatore della storia ad andare in gol per 16 stagioni consecutive della Coppa dalle grandi orecchie.

A sottolinearlo è stato lo stesso Barcellona su Twitter con tanto di elenco di ogni annata accompagnato dall’emoticon di una capra che vuole giocare col termine GOAT (miglior di ogni tempo).