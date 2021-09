Messi, contro le inglesi è una sentenza: nessuno come lui in Champions League

Prima rete con la maglia del Psg ma ennesimo centro contro una squadra inglese

UNICO - Come riporta Opta, infatti, Messi è una vera e propria bestia nera per le squadre inglesi quando si tratta di sfide in Champions League. In 35 partite, infatti, l'argentino ha segnato ben 27 reti, l'ultima proprio nella serata del Parco dei Principi contro il Manchester City per il 2-0 finale in favore dei suoi. Sono ben 15 i gol in più che il 30 argentino vanta in questa speciale classifica nei confronti di qualunque altro giocatore che abbia mai giocato nel massimo torneo europeo per club. Messi contro le inglesi è una vera sentenza...