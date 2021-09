Messi, gol e… coccodrillo in barriera. Neymar e il web impazziscono sui social

La mossa dell'argentino in barriera scatena compagni e web

Prima rete per Lionel Messi al Paris Saint-Germain . Nella gara più attesa, quella contro il Manchester City, ecco il numero 30 protagonista. Gol di sinistro con un tiro preciso sotto la traversa (su assist di Mbappé) ed esultanza molto sentita con i compagni. Soprattutto con Neymar . Il brasiliano, da anni molto legato a La Pulce, oltre a festeggiare con l'argentino, ha optato per un siparietto social che vede il collega di reparto intento a fare... il coccodrillo in barrier a.

Una domanda che è stata abbastanza comune ai tantissimi utenti che stavano seguendo la partite del Paris Saint-Germain. C'è chi proprio non poteva immaginarserlo e chi invece ne esalta la voglia di vincere in ogni modo. Ovviamente non potevano anche mancare i riferimenti al suo stipendio: "35 milioni l'anno per fare il coccodrillo...".