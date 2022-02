Messi sbaglia rigore ma ci pensa Mbappé al 94°: PSG-Real Madrid 1-0

Il Manchester City ha vinto a Lisbona 5-0 contro lo Sporting

Mbappè al 90' ha piegato il Real Madrid regalando la vittoria al PSG nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. I parigini hanno fallito un calcio di rigore nella ripresa con Messi. Il PSG non ha sfruttato prima del gol del nazionale francese, quattro occasioni importanti mentre la squadra di Ancelotti ha giocato prevalentemente di rimessa non creando mai pericoli alla porta dei padroni di casa. A Madrid ci vorrà un altro Real per passare il turno. Nell'altra sfida netta vittoria del Manchester City a Lisbona contro lo Sporting per 5-0. Match aperto dal gol di Mahrez (accordato dopo VAR Check). Bernardo Silva raddoppia con un gran gol al volo, Foden fa 3-0 poco dopo la mezz’ora e sempre Bernardo Silva chiude il primo tempo sul 4-0. Nella ripresa, arrotonda il punteggio Sterling. Sporting mai pericoloso dalle parti di Ederson