Midtjylland-Atalanta diretta e streaming Champions League, dove vederla oggi

Midtjylland-Atalanta si gioca questa sera mecoledì 21 ottobre alle 21.00 per la prima sfida del girone di Champions League 2020-21. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini affrontano il primo match di Coppa della nuova annata con la voglia di rifarsi dopo il k.o. in campionato.

Midtjylland-Atalanta, le probabili formazioni

Ospiti da non sottovalutare ma sulla carta inferiori della Dea. Hansen sarà il portiere; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho i difensore; Onyeka, Cajuste in mezzo al campo; Dreyer, Sisto e Evander a sostegno di Kaba. L’Atalanta dovrebbe affidarsi a Sportiello tra i pali. Toloi, Palomino, Djimsiti in difesa. Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens in mezzo al campo con Papu Gomez, Zapata e Muriel in avanti.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Evander; Kaba.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; D. Zapata, Muriel.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Midtjylland-Atalanta si disputerà questa sera mercoledì 21 ottobre 2020 nel palcoscenico della MCH Arena di Herning. Il fischio d’inizio della partita è previsto alle ore 21.00. Il confronto europeo tra le due formazioni sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Il match non verrà trasmesso in chiaro quindi sarà visibile per i soli abbonati Sky.

Esiste però un’altra soluzione per vedere la partita di Champions League dell’Atalanta ovvero la diretta streaming. Anche in questo caso per gli abbonati Sky sarà possibile vederla attraverso Sky Go : su pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre su dispositivi mobili come tablet e smartphone occorrerà prima scaricare l’apposita app per sistemi Android e iOS.

Un’ultima opzione è rappresentata da Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti dedicati.