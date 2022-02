Mijatovic: “Mbappé sarà sotto pressione contro il Real. Messi motivato ma…”

Il parere illustre dell'ex calciatore sul big match di Champions League tra Psg e Real Madrid

Sale l'attesa per la sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, valida per gli ottavi di finale del torneo. Fari puntati sulle stelle parigine Kylian Mbappé e Lionel Messi dei quali ha voluto parlare l'ex attaccante Pedja Mijatovic ai microfoni di El Larguero di Cadena Ser.

COMMENTO - "Parliamo di una finale anticipata tra due squadre che intendono fare qualcosa di importante in questa competizione. Se Benzema riesce a giocare è un vantaggio rilevante per il Real Madrid ma anche senza credo che i Blancos possano vincere la gara": Passando a sponda parigina, Mijatovic ha commentato: "Mbappé? Ha molta personalità. Nonostante questo, penso che il ragazzo avrà molta pressione. Una parte di lui sarà sottoposta a molta pressione. Potrebbe vincerla, ma penso che non lo farà e si vedrà. Ti parlo per esperienza personale". Infine su Messi: "È vero che da quando è arrivato al Psg non è stato all'altezza degli standard a cui eravamo abituati. È stato spesso decisivo contro il Real Madrid, ma negli ultimi anni non l'ho visto così bene".