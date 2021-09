Milan-Atletico Madrid diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca alle 21 il big match di Champions League dei rossoneri

Redazione ITASportPress

Milan-Atletico Madrid si gioca questa sera, martedì 28 settembre 2021 alle ore 21. Si tratta della seconda gara del girone di Champions League. Padroni di casa reduci dalla sconfitta contro il Liverpool, ospiti dal pari contro il Porto.

Milan-Atletico Madrid: formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. Da capire se il Milan potrà fare affidamento sul ritorno di Kjaer in difesa. Altrimenti al suo posto confermato Romagnoli. In avanti niente Ibrahimovic con Giroud che prenderà parte alla sfida. Resta da capire se dal primo minuto o a gara in corso. Nell'Atletico Madrid spazio al Pistolero Suarez in avanti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Marcos Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Suarez, Joao Felix. All. Simeone

Dove vedere la gara in diretta e streaming

L'attesa gara di Champions League Milan-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara del Meazza sarà inoltre trasmessa in chiaro su Canale 5 (canali 5 e 505 HD del digitale terrestre).

Il match tra rossoneri e Colchoneros potrà essere visto ovviamente anche in diretta streaming. Chi avesse Sky potrà farlo mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra opzione per vedere la partita è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League.