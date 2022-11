Milan batte il Salisburgo e va agli ottavi. Juve ko ma è in Europa League

Netta vittoria del Milan che a San Siro ha travolto il Salisburgo 4-0 accedendo con merito agli ottavi di finale di Champions League. Nella decisiva sfida il Milan parte forte e a inizio gara colpisce un palo con Theo. Giroud sblocca il match con un colpo di testa che batte Kohn. Il Salisburgo risponde con Kjaergaard e Okafor ma Tatarusanu risponde presente. Gol annullato (giustamente) a Giroud per fuorigioco. Nella ripresa Krunic, Giroud e Messias hanno arrotondato il risultato. Milan secondo nel girone dietro il Chelsea. A Torino la Juventus è stata battuta dal Psg 2-1 un risultato però che non consente di ottenere il primo posto nel girone chiuso a pari punti con il Benfica che ha avuto la meglio col Maccabi e ha chiuso con una differenza reti migliore. Un grande gol di Mbappè ha sbloccato il match in avvio di gara poi Bonucci ha pareggiato al 39'. Rete decisiva di Mendes al 69'. Juventus che comunque arriva terza nel girone e va in Europa League.