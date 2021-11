Milan, Calabria suona la carica: “Col Porto ultima chance di stare in Champions”

Parla l'esterno del Diavolo

Redazione ITASportPress

"Abbiamo un'ultima possibilità e dobbiamo sfruttarla". Questo in sintesi il pensiero di Davide Calabria alla vigilia della gara di Champions League del suo Milan contro il Porto. Il Diavolo sarà impegnato domani nella quarta sfida del girone e servirà un unico risultato per mantenere vive le speranze del passaggio del turno. L'esterno rossonero ha parlato in conferenza stampa insieme a mister Pioli.

ULTIMA SPIAGGIA - "Questa è l'ultima possibilità che abbiamo per rimanere in Champions. Ci crediamo, abbiamo le qualità per fare una grande partita e passare il turno. Dobbiamo crederci fino all'ultimo minuto", ha detto Calabria.

DUE MILAN - "Bene in campionato, fatica in Champions? Sono convinto che ci sono possibilità, già da domani, per fare meglio. In campionato è merito di tutti, crediamo in quello che facciamo e si vede. In Champions dobbiamo fare di più e cercheremo di farlo da domani". E ancora: "Io la Champions la chiamo la competizione dei dettagli, ce ne sono stati alcuni a nostro sfavore. Questo ha portato a fare sì che abbiamo questa classifica, ci dispiace perché meritiamo di più anche perché a Oporto è stato l'unico vero passo falso".