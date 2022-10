Milan, contro il Chelsea Pioli non recupera nessuno degli infortunati

Rossoneri in difficoltà ma con il morale alto

Dopo il bel successo sulla Juventus, il Milan riparte iniziando a pensare alla gara di Champions di martedì contro il Chelsea. Sessione di allenamento tutta in palestra a causa della forte pioggia caduta a Milanello. La partita contro la Juve non ha creato ulteriori problemi di infortuni a Pioli, che però non recupera nessuno di quelli che già affollavano l'infermeria.