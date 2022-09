Milan-Dinamo Zagabria, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:45 per la seconda giornata di Champions League.

Milan-Dinamo Zagabria si giocherà questa sera, mercoledì 14 settembre, alle 18:45 per la seconda giornata del girone di Champions League. Padroni di casa di Pioli che vogliono portare altri punti dalla loro dopo il pari col Salisburgo. Ospiti reduci dalla sorprendente vittoria contro il Chelsea.

Milan-Dinamo Zagabria, le ultime

In campo la squadra migliore per centrare la vittoria. Il Milan non farà sconti e ritrova, rispetto al campionato, Tomori al centro della difesa, Bennacer e conferma Giroud perno offensivo. Da capire che potrà essere il trequartista tra De Ketelaere e Brahim Diaz con lo spagnolo leggermente favorito. Gli ospiti punteranno su Orsic e Petkovic in avanti ma attenzione alle incursioni dei centrocampisti. La squadra di Cacic resta pericolosa e imprevedibile.

Probabili formazioni e dove vederla

Milan-Dinamo Zagabria si disputerà mercoledì 14 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.45. Sarà la prima volta che le due squadre si affrontano in Champions League.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky e sarà visibile sul canale numero 252 di Sky Sport e su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La sfida di San Siro sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

Sempre in streaming gli appassionati di Champions, tifosi rossoneri o dei croati potranno vedere la sfida mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Mediaset trasmetterà la partita Milan-Dinamo Zagabria in diretta streaming sul canale a pagamento della propria piattaforma streaming Infinity +. Infine, un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League.

Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leão; Giroud.All. Pioli

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2):Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharammi, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All. Cacic