Milan fuori dall’Europa, Ferri punge Ibrahimovic: “Mi aspettavo di più”

L'ex giocatore sulla prova dello svedese

Il Milan di Stefano Pioli perde in casa contro il Liverpool ed esce definitivamente dalla Champions League ed in generale dall'Europa. Grande delusione tra tutti gli addetti ai lavori ma anche per i tifosi che avevano creduto nell'impresa, specie dopo il vantaggio firmato da Tomori. Eppure, il Diavolo è mancato in determinati momenti e anche in qualche suo leader, vedasi Ibrahimovic.