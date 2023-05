Milan, Giroud: “Ci meritiamo la finale di Champions League”

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha presentato in conferenza stampa il derby di Champions League contro l'Inter: "È una partita speciale. A me piace giocare i Derby, sono molto fiero e orgoglioso di questo Milan. Sono molto carico e motivato, cerco sempre di essere sempre positivo con i miei compagni. Speriamo di fare una grande prestazione, ognuno dovrà dare il 110%. I dettagli potranno fare la differenza. Ho 36 anni ma ho le motivazioni di un ragazzo giovane, sono affamato più che mai ma non cerco rivincite. Vincere lo Scudetto è stato unico. Questa in Champions League è una grande occasione per vincere ancora. La Finale sarebbe un traguardo eccezionale, ce lo meriteremmo per quello che stiamo facendo. E possiamo ancora migliorare. Tutti noi abbiamo ambizione e vogliamo crederci, passo dopo passo. Vedremo anche Real Madrid-Manchester City, però al momento pensiamo solo all'Inter".