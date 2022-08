Milan, il calendario dei rossoneri in Champions League

Dopo il sorteggio dei gironi, svoltosi giovedì a Istanbul, l'UEFA ha reso noti i calendari della prossima Fase a Gironi di Champions League. Per il Milan di Stefano Pioli ci saranno tre avversarie non inedite, ma dai precedenti abbastanza lontani nel tempo. Bisogna tornare alla fine del XX secolo, infatti, per l'unico doppio confronto in Champions League con il Chelsea campione del mondo in carica: fase a gironi della stagione 1999/2000, doppio pareggio con uno 0-0 a Londra e un 1-1 (gol di Bierhoff) a Milano.