Milan, il cuore in 10 non basta: l’Atl. Madrid vince nel recupero e su rigore

Il Milan è a zero punti nel girone dopo due partite

Partita incredibile a San Siro con il Milan che ha perso la partita con l'Atletico Madrid per 2-1 della seconda giornata di Champions League. Una gara che i rossoneri stavano dominando ma dopo l'espulsione nel primo tempo di Kessie per doppia ammonizione il match si è messo in salita e l'Atletico ha ribaltato il risultato. La squadra di Pioli domina la prima mezz’ora di gioco creando diverse palle gol e trovando il vantaggio con un diagonale di Leao al 20’. Al 29’ doppio giallo a Kessié e rossoneri in dieci. Inizia un’altra partita: nella ripresa è un assedio della squadra di Simeone che riesce a pareggiare a una manciata di minuti dal termine con Griezmann lesto e preciso in area. Nel recupero rigore accordato agli spagnoli per un fallo di mano di Kalulu. La decide Suarez al 96’. Rossoneri a zero punti, Atletico sale a 4.