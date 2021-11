Milan, Kalulu: “In Champions gare diverse rispetto al campionato”

Pierre Kalulu commenta il pari tra Milan e Porto in Champions League

Il Milan va sotto, risale e per poco non trova la vittoria contro il Porto. I rossoneri si sbloccano dopo tre sconfitte consecutive in Champions League, ma vedono la qualificazione agli ottavi di finale sempre più distante. La rete del pari contro la formazione portoghese porta la firma di Pierre Kalulu. Il difensore dei rossoneri ha analizzato i temi salienti della gara di San Siro ai microfoni di Amazon Prime: "È mancato il gol del vantaggio. Ma è stata anche una gara difficile, ci sarebbe servita un po’ di fortuna dentro l’area di rigore. È normale avere tensione in Champions, sono partite differenti rispetto al campionato. Nel primo tempo loro portavano parecchia pressione, ma nella ripresa abbiamo fatto meglio. Il calcio è così, non si può pensare di vincere sempre". Il Milan sfiderà Liverpool e Atletico Madrid nelle prossime gare, con la speranza di ottenere almeno il pass per l'Europa League.