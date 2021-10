Milan, Leao ammette: “Porto, vittoria giusta. Ci restano tre finali”

Rafael Leao analizza la sconfitta del Milan sul campo del Porto

Il Milan esce sconfitto dalla sfida contro il Porto e vede complicarsi tremendamente il discorso qualificazione agli ottavi di finale. I rossoneri sono ultimi nel loro girone di Champions League, a quattro punti di distacco dal secondo posto occupato in coabitazione dallo stesso Porto e dall'Atletico Madrid, che varrebbe l'ultimo pass per il turno successivo. L'attaccante rossonero Rafael Leao ha analizzato la gara ai microfoni di Sportmediaset: "Non abbiamo creato molte occasioni. Il Porto ha giocato bene e penso che sia giusta la vittoria dei nostri avversari. Sapevamo che avremmo affrontato una grande squadra. Loro hanno dimostrato il proprio valore. Peccato per noi perché non abbiamo fatto bene. Testa alta per la prossima partita di Champions". Infine un commento sulla possibile qualificazione: "Ci restano tre finali. Dobbiamo pensare alla prossima perché dobbiamo fare bene dopo la delusione per questa sconfitta".