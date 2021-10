Milan, Leao: “Dirigenti e compagno: ecco il segreto del mio rendimento”

Leao racconta quali sono i segreti della sua crescita da quando è arrivato al Milan

Il Milan sfida il Porto nel terzo turno della fase a gironi di Champions League. I rossoneri potranno contare su un Rafael Leao particolarmente ispirato. L'attaccante portoghese si è raccontato ai microfoni di Sportmediaset: "È stata la mia prima partita in prima squadra contro il Porto quando giocavo allo Sporting Lisbona, e ho anche segnato. Voglio fare bene anche domani. Sono arrivato dalla Francia, ero giovane e sono arrivato in un contesto diverso, in un grande club con grandi calciatori. La chiave sono stati dirigenti, allenatore e compagni che mi hanno dato tutta la fiducia del mondo e io voglio fare gol e assist per ripagarli".