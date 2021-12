Milan-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Champions

Redazione ITASportPress

C'è grande entusiasmo per la sfida di ChampionsLeague tra Milan-Liverpool di questa sera, martedì 7 dicembre. Una partita assolutamente da vincere da parte dei rossoneri che vogliono completare l'opera in un girone difficilissimo e affrontato con grande orgoglio. A San Siro, alle 21, sarà l'ora della verità per gli uomini di mister Stefano Pioli.

Milan-Liverpool, le formazioni

Qualche dubbio di formazione da parte di entrambi i mister con Pioli e Klopp che non andranno, per motivi diversi, a schierare al 100% la formazione tipo. Infortuni e acciacchi sponda rossonera, qualche cambio per turnover da parte Reds. Questi i possibili 22 titolari di Milan-Liverpool:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Oxlade-Chamberlain, Morton; Salah, Origi, Mané.

Dove vedere il match

Milan-Liverpool si giocherà come detto oggi, martedì 7 dicembre 2021, allo stadio San Siro di Milano. La gara di Champions League inizierà alle ore 21. Tante le possibilità a disposizione per assistere live in diretta alla partita tra rossoneri e Reds.

Il match del Meazza verrà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (numero 252). L’alternativa in chiaro è rappresentata da Mediaset, che manderà in onda il match su Canale 5.

Gli abbonati di Sky possono seguire Milan-Liverpool in diretta streaming attraverso Sky Go, piattaforma dedicata agli abbonati, collegandosi al portale tramite pc o notebook o in alternativa scaricando l'app relativa per i sistemi iOS o Android se si accede tramite smartphone o tablet. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky, accessibile con l’acquisto del pacchetto 'Sport'.

Esiste poi un'ulteriore alternative per vedere la partita di Champions League dei rossoneri e degli inglesi ed è rappresentata dal sito Sportmediaset, accessibile collegandosi appunto via internet al sito ufficiale da pc, o tramite la relativa app Mediaset Play, disponibile per smartphone e tablet.