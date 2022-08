Milan, Maldini: “Girone Champions meno difficile rispetto a quello dell’anno scorso”

I club italiani hanno conosciuto i propri avversi in Champions League. Il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini si è detto soddisfatto del girone dei rossoneri, inseriti nel gruppo E insieme a Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. "È un girone che ci vede testa di serie, sulla carta, sembra meno difficile rispetto a quello dell'anno scorso. Poi le insidie ci sono sempre: ci sono squadre forte, come il Salisburgo che non ha una grande storia ma che è una squadra difficile da affrontare e la dinamo Zagabria, che abbiamo affrontato qualche anno fa nei preliminare, e poi c'è il Chelsea. Le favorite sono Milan e Chelsea. È bene avere una squadra forte all'interno del girone, può semplificare un pochino la qualificazione. Sulla carta è un girone che ci soddisfa".