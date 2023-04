Milan-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Super sfida per Milan e Napoli. Squadre in campo alle 21 per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Redazione ITASportPress

Milan-Napoli scendono in campo oggi, mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21 per l'andata dei quarti di finale di Champions League. "Derby" italiano in Coppa tra la squadra di Pioli e quella di Spalletti.

Milan-Napoli, le ultime Sfida di Champions che arriva, curiosamente, solamente a poche ore dal confronto di campionato che ha visto i rossoneri imporsi con un netto 4-0 contro la prima della classe.

Il Milan dovrebbe affidarsi a Giroud in avanti con Leao, Brahim Diaz e probabilmente Bennacer leggermente più avanzato nel tris di calciatori dietro la punta. Krunic e Tonali in mezzo al campo. In difesa, davanti a Maignan, la linea sarà a quattro con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

Il Napoli dovrà fare a meno ancora di Osimhen e anche di Simeone. Convocato Raspadori ma resta da capire se sarà buttato nella mischia al centro dell'attacco. Per il resto presenti Lozano e Kvaratskhelia. Formazione tipo nel resto dei reparti con Olivera favorito su Mario Rui nel ruolo di esterno mancino.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Milan e Napoli, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, si giocherà, come detto, oggi mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21.

La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video: per vederla in tv - per gli abbonati o per chi aderirà al periodo di prova gratuito di 30 giorni - sarà necessario scaricare l'app di Prime Video su una smart tv compatibile o su console PlayStation e XBox.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.