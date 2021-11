Milan, non basta la grinta: col Porto finisce 1-1

Il Milan non si arrende contro il Porto e strappa il pareggio nel match casalingo

L'avvio è tutto di marca portoghese. Il Porto va vicinissimo al vantaggio dopo solamente 1' con Evanilson, che non inquadra lo specchio per poco. L'incontro si sblocca al 6': Grujic ruba palla su Bennacer, entra in area e trova Luis Diaz, che davanti a Tatarusanu non si fa pregare. Il vantaggio galvanizza gli ospiti che sfiorano il raddoppio prima con Otavio (tiro alto) e poi con Grujic, che trova la deviazione decisiva del portiere rossonero. Il copione sembra destinato a non cambiare nella ripresa, quando al 55' Evanilson colpisce la traversa. Al 61', però, Mbemba sbaglia tutto e provoca un goffo autogol, propiziato anche dalla caparbietà di Kalulu. Il Milan trova coraggio e si porta avanti in cerca del 2-1. L'assalto finale, però, non premia gli uomini di Stefano Pioli.