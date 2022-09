Milan, Pioli: “Affronteremo il Salisburgo con rispetto e determinazione”

Torna la musica della Champions League. Il Milan, dopo essere sorteggiato nel Gruppo E da testa di serie, è pronto al nuovo esordio europeo. Alla prima giornata c'è in programma la trasferta di Salisburgo, martedì 6 settembre alle 21.00, e direttamente dall'Austria si è svolta la conferenza stampa della vigilia di Mister Stefano Pioli e Davide Calabria, trasmessa in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch. Il successo nel Derby lo abbiamo archiviato già domenica, quella di domani è un'altra partita in una diversa competizione. Ci aspetta un'avversaria complicata, che nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso. Le scelte le farò domattina nell'ultima rifinitura, oggi mi sembrava che i ragazzi stessero tutti bene. Le partite mi diranno come interpretare le prossime scelte".