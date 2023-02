Milan, Pioli: “Battere il Tottenham si può, ecco come”

Alla vigilia del match di Champions League contro il Tottenham, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato il match degli ottavi di finale: "Per vincere dovremo giocare ad alto livello, tecnico e atletico: ci siamo preparati per questo. Contro il Torino abbiamo fatto bene dopo il gol, ma contro un'avversaria di alto livello dovremo essere attenti e intensi. Conte è un grande allenatore che prepara bene le partite e cura i dettagli. Il Tottenham è una squadra di ritmo, intensità, fisicità e qualità con dettami precisi. È una sfida difficile ma è inevitabile sia così, è l'Ottavo di finale di Champions League. Antonio è uno dei pochi allenatori che mi ha chiamato per complimentarsi dopo lo Scudetto, è una cosa che ho apprezzato molto. Dovremo giocare bene, provando a comandare la partita e cercando di essere pericolosi. Servirà essere attenti e compatti. Per pensare di potere vincere la Champions, che in questo momento è un sogno, dobbiamo prima dimostrarci all'altezza di passare il turno contro una squadra forte come il Tottenham. Vogliamo fare bene, la squadra si è preparata al meglio".