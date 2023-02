Milan, Pioli: “Buona partita contro il Tottenham ma è solo primo atto”

Il Milan ha convinto per solidità e compattezza nel match contro il Tottenham in Champions League. Stefano Pioli non può che essere soddisfatto dopo l'1-0 alla squadra di Conte. Questo il suo commento: "Abbiamo fatto una buona partita contro avversario molto forte - ha detto l'allenatore rossonero a Sky Sport -, il Tottenham è una squadra solida, fisica, con qualità. Abbiamo lavorato molto bene di squadra , forse potevamo palleggiare meglio nella ripresa, ma abbiamo fatto tante cose positive. Questo però è solamente il primo passaggio , al ritorno sarà un impegno difficile ma questa prestazione ci dà fiducia per passare questo turno , per noi sarebbe molto importante".

Malato guarito - "Siamo stati aggressivi per gran parte della partita ed è quello che vogliamo fare - ha spiegato l'allenatore del Milan - perché a certi livelli bisogna giocare così. Abbiamo avuto una pausa troppo lunga per quelle che sono le nostre qualità, ora ci stiamo riprendendo e i giocatori sono tornati a sorridere e ad essere più leggeri. Non eravamo abituati a rispettare tutte queste aspettative che ci eravamo creati noi, non è responsabilità di nessuno di fuori. Abbiamo vinto un campionato e per molti è stato il primo campionato. Siamo ripartiti per rivincerne un altro, già è difficile per le squadre che sono abituate e probabilmente per noi è stato troppo difficile. Ci siamo un po’ abbattuti, ora il morale va meglio e credo che la squadra tornerà a giocare un calcio che ci piace. Per quello che vedo io il Milan è guarito, vedo gli atteggiamenti giusti, poi servono i risultati. Noi siamo ritenuti una grande squadra ed è giusto che ci si aspetti tanto da noi".