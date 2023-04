Milan, Pioli: “Champions altra storia, domani comincia sfida lunga 180 minuti”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato il match Milan-Napoli valido per i quarti di finale di Champions League. Il derby italiano andrà in scena domani, mercoledì 12 aprile alle 21:00, allo stadio San Siro di Milano. Queste le parole del tecnico dei rossoneri, il quale si è espresso sul periodo difficile che la squadra sta affrontando: "Credo che ritroveremo equilibrio ma domani comincia un'altra sfida, lunga 180 minuti. Le prestazioni in campionato ci hanno dato indicazioni, sappiamo di dover giocare una grande partita per essere all'altezza di una squadra così forte. E siamo concentrati solo su questo".