Milan, Pioli: “Ci è mancato poco per vincere ma arbitro non migliore in campo”

Il commento del tecnico rossonero al termine del match

Le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid ai microfoni di Sky: "Siamo molto delusi per un risultato sfuggito alla fine e nonostante l'inferiorità numerica bastava un po' più di attenzione per vincere. Adesso la sconfitta ci complica la situazione nel girone. Ci manca ancora un tassello per fare la differenza e con intelligenza bisogna continuare. Stasera noi abbiamo fatto un grande match per 30' ma dobbiamo capire che bisogna fare uno sforzo ulteriore per crescere. Sul rigore non saprei dire ma il doppio giallo a Kessie mi è parso esagerato. L'arbitro non è stato il migliore in campo stasera".