Milan, Pioli: “Col Porto crocevia finale. Non meritiamo 0 punti nel girone”

Parla il tecnico del Diavolo verso il match di Champions

Stefano Pioli , allenatore del Milan , è intervenuto in conferenza stampa per parlare alla vigilia dell'importante gara di Champions League che attende i rossoneri contro il Porto. Una gara da dentro o fuori per sperare nel superamento del girone.

CREDERCI - Sull'importanza della gara col Porto: "Domani è il crocevia finale. Ci crediamo, abbiamo le qualità per interrompere questa striscia negativa di risultati", ha detto Pioli. Possiamo dire che non meritavamo zero punti ma ora abbiamo una partita per sistemare quella classifica. All'andata abbiamo sbagliato tante situazioni". "Quanto saranno importanti i tifosi? Tantissimo, i nostri tifosi non sono secondi a nessuno. Purtroppo in Champions non siamo riusciti a dare loro le soddisfazioni che meritano, domani abbiamo un'opportunità e mi aspetto tanto dalla mia squadra".