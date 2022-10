Milan, Pioli: “Contro il Chelsea mi aspetto sicuramente una gara difficile”

Il Milan, dopo il pari di Salisburgo e la vittoria interna contro la Dinamo Zagabria, vola a Londra per sfidare il Chelsea di Graham Potter. Appuntamento mercoledì 5 ottobre ore 21.00 allo Stamford Bridge, con la sfida valida per la terza giornata del Gruppo E. Mister Stefano Pioli ha presentato la gara nella conferenza stampa: "È una partita tra due squadre che giocano un calcio offensivo, due formazioni che provano a comandare la partita. La qualità dell'avversario è alta, perciò mi aspetto sicuramente una gara difficile. La squadra è in crescita, dobbiamo sfruttare queste esperienze per continuare nel nostro percorso. Credo che questo gruppo abbia già dimostrato di essere maturo, ogni partita ci permetterà di capire il nostro livello e di crescere ulteriormente. Il Chelsea proverà a fare la partita, con determinazione in avvio e ritmo durante tutta la gara. Dovremo cercare di creare difficoltà all'avversario e abbiamo le qualità per farlo. Conosco bene Potter perché ho seguito il Brighton l'anno scorso, propone un calcio offensivo e di qualità. Hanno usato due moduli differenti nelle due gare con lui alla guida ed è una rarità per un tecnico appena arrivato. Conosciamo bene il Chelsea e le loro caratteristiche".