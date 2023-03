Milan, Pioli: “Contro il Tottenham differenza la potrebbero fare gli episodi”

"La presenza di un allenatore in panchina è importante, il ritorno di Conte sarà un valore aggiunto per il Tottenham. Troveremo un avversario molto preparato e motivato, che darà il massimo per passare il turno. Come noi. Loro giocheranno con più intensità dell'andata, ci aspettiamo maggiore aggressività; soprattutto all'inizio del primo e del secondo tempo. Nella ripresa hanno numeri importanti".