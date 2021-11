Milan, Pioli: “Dimostrato a Madrid che questa è una squadra vera”

Il commento del tecnico rossonero dopo la vittoria di Madrid

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato il match di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Sono felicissimo per i giocatori e i tifosi che sono venuti qui a godersi questa vittoria. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte con personalità e siamo riusciti a vincere. Il valore di questa vittoria ci deve dare una spinta in più e va sfruttata la partita di Champions per continuare in campionato. Siamo una squadra vera non troppo esperta che di strada ne deve fare tanta ma adesso subito testa al campionato e ci sarà tempo per pensare al Liverpool. Messias ha le qualità di vestire questa maglia e la sua storia è ancora all'inizio".