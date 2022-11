Milan, Pioli: “Dopo delusione Torino occorre fare bene contro il Salisburgo”

Ultima tappa del Milan nella fase a gironi di Champions League. Tra i rossoneri e gli ottavi di finale c'è adesso l'ultima giornata del Gruppo E, a San Siro contro il Salisburgo. Una sfida decisiva, preceduta dalla conferenza stampa a Milanello di Mister Stefano Pioli. "Fare bene contro il Salisburgo vorrebbe dire tanto, perché è il nostro primo obiettivo stagionale. Ci siamo costruiti questa possibilità, abbiamo l'occasione per raggiungere gli ottavi. La squadra sa riconoscere questa grande opportunità. Siamo delusi dalla partita di Torino ma ci aspetta un'altra competizione con un altro avversario, adesso la concentrazione è soltanto su questo appuntamento. Noi non sappiamo risparmiarci e tenere un atteggiamento d'attesa, non è il nostro modo di giocare. Dobbiamo attaccare, sapendo che l'avversario può essere pericoloso in ripartenza, ma cercando di fare il nostro gioco con grande attenzione e lucidità nelle scelte. Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile".