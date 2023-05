Milan, Pioli: “Dopo Tottenham e Napoli possiamo eliminare anche l’Inter”

Sale l'attesa anche a Milanello sull'EuroDerby e oggi in conferenza stampa il tecnico Mister Pioli ha presentato il match. "La partita è difficilissima ma anche bellissima, ho cercato di trasmettere alla squadra determinazione ma anche felicità nel giocare una gara del genere. Abbiamo eliminato Tottenham e Napoli, possiamo eliminare chiunque. L'Inter è favorita per gli altri, noi ce la vogliamo giocare. Bisogna tenere conto che si giocherà su 180 minuti. In Champions League abbiamo fatto un cammino eccezionale, ora proveremo ad aggiungere un nuovo step per arrivare a una Finale: sarebbe qualcosa di unico". Su Leao Pioli ha risposto così: "Oggi ha svolto il lavoro come da programma, domani proverà a forzare e vedremo. Se sarà convocato potrà giocare, anche dall'inizio. Io sono sereno, saranno il giocatore e il dottore a dirmi se potrà essere della partita. Ha caratteristiche uniche, in sua assenza mettere in campo altre caratteristiche. Saelemaekers alternativa? In allenamentoo l'avevo già provato diverse volte a sinistra in allenamento, interpreta bene il ruolo e vedremo che scelte fare".