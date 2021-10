Milan, Pioli: “Fatto troppo poco per mettere in difficoltà il Porto”

Il tecnico ha analizzato la sconfitta contro il Porto che complica il cammino in Champions

Il Milan con tanti assenti è uscito sconfitto dallo stadio del Porto. Il tecnico rossonero in sala stampa ha commentato la partita e l'episodio del fallo non ravvisato dall'arbitro per la spinta di Mehdi su Bennacer. "Gli episodi possono determinare il risultato, ma i nostri avversari hanno fatto meglio. Purtroppo per me è semplice analizzarla, abbiamo fatto troppo poco per mettere in difficoltà gli avversari. Troppo imprecisi nella gestione della palla, abbiamo dato spazio ai loro contropiede. Siamo stati meno compatti del solito, il Porto ha vinto meritatamente. A questo livello, se tu giochi sotto i tuoi standard, le difficoltà aumentano e in queste competizioni rischi di perdere. Oggi la prestazione è venuta meno, poi sicuramente avere giocatori che stanno rientrando da infortuni abbastanza lunghi implica che ci voglia del tempo per tornare a una condizione ottimale. Però la squadra era competitiva nei primi undici, potevamo fare meglio ma purtroppo non era la nostra serata".