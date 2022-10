Milan, Pioli: “Imparare da errori dell’andata per battere il Chelsea a S. Siro”

Una nuova settimana, un nuovo orizzonte e una nuova partita: dopo la Juventus, San Siro è pronto ad accogliere il Chelsea per il secondo atto della sfida con i londinesi. Dopo la gara d'andata, persa 3-0 a Stamford Bridge, il Milan ha a disposizione 90' davanti al pubblico di casa per organizzare una rivincita. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Mister Pioli. "Dobbiamo dimostrare che la partita di Londra rappresenta un singolo episodio e non la normalità. Possiamo imparare dalle situazioni di mercoledì scorso per sbagliare meno, perché giochiamo contro una squadra che oltre alle sue qualità ha dimostrato di sapere approfittare degli errori avversari. La classifica è molto equilibrata, non possiamo pensare oltre al Chelsea: avremo bisogno di tutte le energie possibili, anche dal pubblico. È fantastico giocare davanti ai nostri tifosi, ci danno un sostegno incredibile che rappresenta una vera arma in più in ogni occasione. È una partita che in Champions vale tanto, al di là dei punti in palio. È così per il valore dei nostri avversari e per quella che è la nostra crescita, sicuramente. Il Milan non deve vivere nei dubbi e nelle preoccupazioni, deve giocare al suo livello. Gli scontri diretti in campionato e le sfide di Champions chiedono il meglio di te, perché giochi contro avversari forti. Rispetto a sabato cambieranno tante situazioni, dobbiamo pensare di riuscire a giocare al nostro livello. Ho le mie idee e sicuramente cercheremo di mettere in pratica qualcosa di diverso rispetto a Londra".