Milan, Pioli: “Le imprese esistono e bisogna crederci. Leao in campo solo se…”

Domani il Milan dovrà ribaltare il 2-0 dell'andata per eliminare l'Inter e conquistare il pass per la finale di Champions League. Queste le parole dell'allenatore rossonero Stefano Pioli in conferenza stampa: "Bisogna ripartire dal secondo tempo dell'andata e sfruttare i loro errori perchè loro fanno errori. L’approccio deve essere fatto meglio e le seconde palle dobbiamo vincerle per mettere l’inerzia a nostro favore. Abbiamo le qualità per ribaltarla. Dispiace aver perso Bennacer che si opera tra poche ore e domani giocheremo con altre caratteristiche con un trequartista in più. Le imprese esistono e bisogna crederci e noi ci crediamo. L'Inter è una squadra forte ma se giochiamo ad alto livello possiamo batterla. Dobbiamo essere attenti e difendere meglio anche sulle situazioni da palla inattiva e dobbiamo capitalizzare al massimo le situazione offensive. Leao se sta bene giocherà dall’inizio ma dipende dall’allenamento di oggi".