Milan, Pioli: “Ora andremo a Napoli con grande fiducia e concentrazione”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, ha commentato la vittoria contro il Napoli nel match di andata dei quarti di Champions League: "Grande gara dei miei ragazzi ma già sto già pensando alla partita di ritorno, e sarà un'altra grande gara, ad alto livello. Non siamo stati perfetti in avvio e qualche errore tecnico di troppo da parte di entrambe le squadre si è visto ma c'è stato molto equilibrio. Il Napoli è partito meglio, noi abbiamo palleggiato male, loro sono stati aggressivi. Poi abbiamo fatto la partita. C'è il rimpianto di non aver sfruttato la superiorità numerica, dovevamo essere più veloci. Il risultato ci mantiene in equilibrio. Ora andremo a Napoli con grande fiducia e concentrazione".