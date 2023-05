Milan, Pioli: “Ripartire dalla ripresa per fare bene nel match di ritorno”

Ai microfoni di Prime Video il commento del tecnico del Milan, Stefano Pioli dopo il derby perso: "L'Inter ha fatto meglio di noi nel primo tempo noi siamo stati bravi nel secondo anche se non siamo riusciti a fare gol. L?Inter ha avuto più qualità ed efficacia in fase offensiva. Dovevamo essere più attenti soprattutto nel secondo gol. Certo Volevamo un altro risultato, ma dobbiamo crederci perchè gli episodi cambiano tante cose. Volevamo essere aggressivi ma l’Inter ha avuto la meglio sui duelli e sui rimpalli e poi sono stati bravi a realizzare due gol e la partita si è complicata tantissimo ma ho visto una grande reazione. Nel match di ritorno bisognerà ripartire dall'atteggiamento del secondo tempo con un approccio intenso ed energico e non sbagliare come oggi"