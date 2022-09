Milan, Pioli: “Soddisfazione per il risultato, ma potevamo segnare di più”

Il Milan dopo sei partite in Champions senza vittorie a San Siro, oggi è tornato a sorridere. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match di Champions League vinto per 3-1 contro la Dinamo Zagabria. "E' l'ennesimo step positivo. L'avevo detto ai giocatori che non era possibile non aver vinto ancora in casa in Champions. C'è soddisfazione per il risultato, ma potevamo segnare di più e dovevamo non subire il gol. Continuo a pensare tra l'Italia e l'Europa non sia molto diverso, le prestazioni dipendono da noi. Se giochiamo con i nostri concetti, possiamo provare a vincere sia in campionato che in Champions. La qualità e l'intensità devono essere alte in Champions, ma anche domenica col Napoli".