Milan, Pioli: “Sono l’allenatore più deluso del mondo in questo momento”

Il Milan si è arreso troppo presto all'Inter e inevitabilmente il tecnico Stefano Pioli è molto deluso. Le parole del mister rossonero a fine gara:. "Sono l'allenatore più deluso del mondo in questo momento. Volevamo la finale e non siamo riusciti a centrarla. Peccato, è andata così. Sono stati decisivi quei primi 10 minuti della partita d’andata, prendendo quei due gol abbiamo compromesso tutto. Siamo stati il gruppo più giovane a vincere lo scudetto, quindi è difficile parlare di percorso negativo. Abbiamo provato a essere competivi in due competizioni. Uscire in semifinale è una delusione, ma quest'anno è mancato comunque qualcosa. Non siamo riusciti ad avere il passo giusto in campionato".