Milan, Pioli verso l’Atletico Madrid: “Loro forti ma noi giovani e con entusiasmo”

Vigilia di Champions League per il Milan di Stefano Pioli che domani sarà chiamato alla seconda gara del girone di Coppa contro l'Atletico Madrid. Il tecnico ha presentato il match contro i Colchoneros nel consueto appuntamento con la stampa.

Le parole di Pioli

CRESCITA - "Stiamo facendo le nostre esperienze e fino ad ora siamo stati molto bravi a sfruttare ogni situazione per fare qualcosa di meglio e crescere. Siamo giovani e questo ci dà tanti vantaggi: dove non possiamo arrivare con l'esperienza ci arriviamo con le idee, l'energia, l'entusiasmo come quello che ci daranno i tifosi a San Siro", ha detto Pioli. "La partita di Anfield ci è stata di esperienza? Penso che la sfida contro il Liverpool ci possa servire per essere più pronti e competitivi contro una squadra molto forte

RIVALI - "Atletico Madrid non al top? Non sono tanto d'accordo sul momento no, fino a sabato erano ancora imbattuti e sono ancora nei primi posti della Liga. È una squadra molto forte, ha un allenatore preparato e giocatori di grandissimo livello, pronti a colpire al minimo errore. Dobbiamo cercare di essere attenti e concentrati per tutti i 90 minuti".

GIRONE - "Se sarà decisiva per il passaggio del turno? Penso che sarà una sfida importante, ma non decisiva. Sicuramente vogliamo togliere lo zero dalla classifica, questo sì".

SQUADRA - Sulle condizioni di Giroud, Kjaer e Florenzi: "Per quanto riguarda Giroud il minutaggio contro lo Spezia è servito per fargli tornare un po' di forma. Kjaer e Florenzi? Saranno decisivi gli ultimi allenamenti per capire se saranno con noi no meno".

FUTURO - Sul proprio futuro: "Io come il Cholo Simeone all'Atletico? Nella mia testa il rapporto che ho creato col club, con i miei giocatori e con l'ambiente Milan non ha scadenza. Abbiamo le stesse ambizioni, la stessa voglia di ottenere il massimo da ogni partita".