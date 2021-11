Milan-Porto, le formazioni ufficiali

Il Milan in campo alle 18.45

Partita da dentro o fuori a San Siro questa sera. Il Milan dopo il ko del Dragao, si gioca contro il Porto le ultime chance per restare in corsa per la qualificazione. Pioli fa riposare Ibra e sceglie Giroud, supportato alle spalle dal tridente Saelemakers-Brahim Diaz-Leao. In mezzo al campo c'è Bennacer, in difesa tocca a Romagnoli. Calcio d'inizio alle 18.45