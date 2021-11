Milan-Porto, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18.45 la sfida di Champions dei rossoneri

Qualche dubbio di formazione soprattutto per il Milan. Pioli dovrà decidere chi schierare in avanti con Giroud al momento favorito su Ibrahimovic. Torna a disposizione anche Brahim Diaz sulla trequarti dopo essere guarito dal Covid.

La sfida che vedrà opposte Milan e Porto verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League. Tutti gli appassionati potranno vedere live la gara anche sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.