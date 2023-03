Milan, Sacchi: “Pioli ti dò un consiglio per il Tottenham”

SUL MILAN Per me una vittoria senza merito non era una vittoria. Era un bel Milan, che non disconosceva i valori, il merito, la bellezza, le emozioni, lo spettacolo, l’innovazione. Era una squadra nello spirito e nel gioco. È stata una grande esperienza e siamo andati oltre al sogno. Io non guardavo i piedi. Guardavo le persone, la loro volontà, l'entusiasmo, la generosità, la modestia. La loro etica, l’etica del collettivo. Eravamo una squadra. Un giorno un giocatore mi disse: fatichiamo troppo, cosi non mi diverto. E io gli dissi: guarda, noi ci dobbiamo divertire… per quanto riusciamo a distrarre dalle loro problematiche giornaliere quelle 70 mila persone che ci vengono a vedere e quel milione che ci guarda in televisione. Quando noi daremo a loro il massimo dell’impegno e dell’emozioni, questi ti saranno grati e riconoscenti per tutta la vita.